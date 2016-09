Warcraft: The Beginning – Gewinnspiel zum Home Entertainment Start

WARCRAFT: THE BEGINNING ab dem 29. September auf Blu-ray und DVD! Basierend auf dem weltweiten Games-Erfolg entführt der Film, von Regisseur Duncan Jones, die Zuschauer in eine Welt voller fantastischer Kreaturen, unglaublicher Geschehnisse und weltenübergreifender Konflikte.

Zum DVD Start zu WARCRAFT: THE BEGINNING am 29.09. verlosen wir 2 epische Fansets mit der DVD zum Film und einer Horde Tasse von EMP dem Heavy Metal Online Shop (www.emp.de )! Alles was ihr dafür machen müsst ist uns eine Mail mit dem Betreff WARCRAFT an mach-mit-bei@games-mag.de zu schicken. Das Gewinnspiel läuft bis 25. September um 23:59 Uhr. Wir drücken euch fest die Daumen.