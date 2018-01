WahnsinnsSchnellVerkauf bei MediaMarkt – Online und im Markt die besten WSV Schnäppchen sichern

Lange Zeit waren die Buchstaben „WSV“ eine Abkürzung für den Winterschlussverkauf. Doch jetzt stehen sie für „WahnsinnsSchnellVerkauf“ – jedenfalls bei MediaMarkt. Wahnsinn sind bei dieser Aktion vor allem die Preisnachlässe: Ob Auslaufmodelle, Restposten oder Einzelstücke aus allen Sortimentsbereichen – Kunden können sich auf jede Menge Angebote freuen. Schnäppchenjäger sollten sich allerdings beeilen: Die Aktion gilt nur von Montag, den 22. Januar, bis Dienstag, den 30. Januar. Noch schneller kommt man im Internet an die Angebote, denn im MediaMarkt Onlineshop startet der WSV bereits am Sonntag, den 21. Januar um 17 Uhr.

Die Auswahl an Aktionsprodukten ist riesig: Im Angebot sind Fernseher, Audio-Systeme, Waschmaschinen, Kühlschränke, Einbaugeräte, Computer, Tablets, Kameras, Espressomaschinen und vieles mehr – da bleiben keine Wünsche übrig. Unter der Aktionsware befinden sich auch viele hochwertige Markenprodukte, bei denen jetzt ein Modellwechsel stattfindet. Eine hervorragende Gelegenheit also, erstklassige Technik zu supergünstigen Preisen zu erwerben. Und man sollte sich beim WahnsinnsSchnellVerkauf am besten auch an die Goldene WSV-Regel halten: Wer wahnsinnig schnell ist, der bekommt auch die wahnsinnigsten Schnäppchen!

Quelle: MediaMarkt Pressemitteilung

*Partnerlink