VR Invaders – Trailer und erste Infos zum VR-Shooter

Der weltweite Publisher My.com kündigte sein erstes Virtual Reality PC-Spiel an: Im Sci-Fi-Shooter VR Invaders, der noch 2016 erscheinen wird, tauchen die Spieler ein in künstliche Welten. Der Titel wird kompatibel mit HTC Vive und Oculus Rift sein. VR Invaders wird von den internen My.com-Studios mit der Unreal Engine 4 entwickelt und beindruckende Grafiken und für VR-Shooter einzigartige Gameplay-Mechaniken bieten.

Teaser:

In VR Invaders schlüpfen Spieler in die Rolle eines Diver. Dieser gehört der Virtual Reality Rescue Force an, einer Einheit, die sich in die virtuelle Realität begibt, um dort gefangene User zu retten. Während eines Routine-Einsatzes werden wir mit einem überraschenden Drohnenangriff von einem bösartigen Virus-Programm konfrontiert.

Ausgestattet mit einem Blaster mit drei Feuermodi und einem Energie-Schild, kämpft sich der Spieler durch zehn mit Kampfdrohnen und herausfordernden Boss-Gegnern verseuchte Level. Um in kritischen Situationen gegen das Virus-Programm zu bestehen, stehen dem Spieler auch verschiedene Spezialfähigkeiten, wie Zeitverlangsamung, zur Verfügung.