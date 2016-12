VR Invaders startet am 15. Dezember via Steam

Der Publisher My.com freut sich, das Debüt-Datum seines ersten Virtual Reality Spiels für PC bekannt zu geben: VR Invaders wird am 15. Dezember auf Steam VR erscheinen. VR Invaders nimmt uns mit in eine nicht allzu ferne Zukunft, in der globale Unternehmen mit Virtual Reality eine Auszeit vom harten Alltag bieten.

Sehr zur Freude dieser Firmen verbringen manche Menschen fast ihr ganzes Leben eingeloggt in VR-Welten. Jedoch bleibt nicht jeder freiwillig in der virtuellen Realität. Manchmal können Nutzer die Verbindung wegen eines Software-Fehlers oder Virus nicht mehr unterbrechen. Um ihren Profit zu schützen und die festsitzenden Nutzer zu befreien, engagieren die Firmen häufig Hacker, sogenannte Diver.

VR Invaders wird mit der Unreal Engine 4 von einem internen My.com Studio entwickelt und bietet ein storylastiges Virtual-Reality-Abenteuer für HTC Vive, Oculus Rift und Oculus Touch.

In VR Invaders schlüpfen wir in die Rolle eines Diver. Dieser gehört der Virtual Reality Rescue Force an, einer Einheit, die sich in die virtuelle Realität begibt, um dort gefangene User zu retten. Während eines Routine-Einsatzes wird der Spieler mit einem überraschenden Drohnenangriff von einem bösartigen Virus-Programm konfrontiert. Ausgestattet mit einem Blaster mit drei Feuermodi und einem Energie- Schild, kämpft sich der Spieler durch unterschiedliche, mit Kampfdrohnen und herausfordernden Boss- Gegnern verseuchte Level. Um in kritischen Situationen gegen das Virus-Programm zu bestehen, haben die Spieler auch verschiedene Spezialfähigkeiten, wie Zeitverlangsamung, zur Verfügung.

Features: