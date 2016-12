VR Invaders – Hier ist der Launch-Trailer

Der Publisher My.com veröffentlichte gestern sein erstes Virtual Reality PC-Spiel VR Invaders auf Steam VR.

Wir erleben die Geschichte von Thomas Hall in diesem intuitiv gesteuerten Shooter, der im Jahr 2046 spielt. In dieser Zukunft verbringen viele Menschen den Großteil ihrer Zeit in der Virtual Reality-Programmen, sehr zur Freude bestimmter Firmen.

Einige der Menschen bleiben jedoch nicht freiwillig eingeloggt, denn manchmal verhindert ein Virus das Verlassen der VR-Erfahrung. Um ihren Profit zu schützen und die „Gestrandeten“ zu retten, setzen die Firmen freiberufliche Hacker namens „Diver“ ein, um in die Session der Kunden einzudringen und sie zu rebooten. Thomas Hall (der Spieler) ist einer von ihnen und stets bereit für den nächsten Auftrag.

„My.com hat jahrelang virtuelle Welten für Spieler entworfen und nun ist es endlich an der Zeit, richtig in sie einzutauchen,“ so Volker Boenigk, Producer bei My.com. „VR Invaders ist unser erster Schritt in diesem aufregenden Markt. Die Spieler gewöhnen sich sehr schnell an die VR-Technologie und mit der Geschichte unseres Spiels erkunden wir was der Menschheit vielleicht bevorsteht, sobald es uns allen so geht!“