Virtuelle Bundesliga – Sport1 überträgt das Finale live aus Dortmund

EA Sports und Sport1 haben eine exklusive Medienpartnerschaft abgeschlossen. Sport1 präsentiert das Saisonfinale der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga in Dortmund live und exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am 15. und 16. April duellieren sich dabei im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die besten FIFA 17 Spieler. SPORT1 überträgt als offizieller Medienpartner den finalen Schlagabtausch im Livestream auf SPORT1.de als auch über seine Social-Media-Kanäle auf Facebook und YouTube.

Das sagen die Beteiligten:

Ivo Hrstic, Director Digital der Sport1 GmbH: „Mit dem Saisonfinale der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga präsentieren wir unseren Usern und der FIFA-Gemeinde im deutschsprachigen Raum in Kooperation mit EA SPORTS den Showdown um die Deutsche Meisterschaft in der beliebtesten Sportsimulation der Welt. Die Virtuelle Bundesliga ist ein hochattraktiver Wettbewerb – nicht zuletzt für uns als eine der führenden eSports-Destinationen in Deutschland. Gemeinsam mit der PLAZAMEDIA werden wir die Veranstaltung hochwertig in Szene setzen.“ Björn Vöcking, Marketing Director GSA bei EA: „Wir freuen uns mit SPORT1 den idealen Medienpartner für die TAG Heuer Virtuelle Bundesliga an unserer Seite zu haben. Vor allem im digitalen Bereich bieten die verschiedenen SPORT1-Plattformen dem FIFA eSport die perfekte Bühne. Das ist für die zahlreichen eSportler eine einzigartige Gelegenheit, zu zeigen wer der Beste ist.“

Die besten FIFA-Spieler aus Deutschland suchen ihren Champion:

Die TAG Heuer Virtuelle Bundesliga (VBL) ist ein offizieller Wettbewerb der DFL Deutsche Fußball-Liga. Seit Beginn der Partnerschaft zwischen der DFL und dem Schweizer Luxusuhrenhersteller TAG Heuer zum Start der Saison 2015/16 ist die Marke auch offizieller Namenssponsor der Virtuellen Bundesliga. Duelliert wird sich in FIFA 17, dem am meisten verkauften Spieletitel in Deutschland. An der fünften Ausgabe des hochklassigen eSports-Wettbewerbs haben bisher über 200.000 Spieler teilgenommen. Der Weg in die Endrunde führt über eine Online-Qualifikation und mehrere Live-Events, die in den kommenden Wochen stattfinden. Beim Finalturnier in Dortmund kämpfen dann die 20 besten Spieler Deutschlands um die VBL-.

Mehr Informationen zur TAG Heuer Virtuellen Bundesliga findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Virtueller Spitzenfußball live auf SPORT1-Plattformen:

Als offizieller Medienpartner von EA SPORTS hält SPORT1 die plattformneutralen Medienrechte am Finalevent der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga. Als 360°- Multimedia-Sportplattform wird SPORT1 die komplette K.o.-Phase am Samstag, 15. April, und Sonntag, 16. April, umfangreich begleiten.