Vikings: Wolves of Midgard – Unboxing-Video & Dev-Livestream veröffentlicht

Der Countdown läuft! Am Freitag erscheint Vikings: Wolves of Midgard für Windows PC, PlayStation 4 and XBox One. Zur Einstimmung auf den Fimbulwinter hat Kalypso Aufnahmen des letzten Livestreams zusammengestellt sowie ein Unboxing-Video zur Limited Special Edition für den PC veröffentlicht.

Wir wünschen gute Unterhaltung!

Unboxing:

Livestream: