Victor Vran: Overkill Edition startet mit beiden DLC`s in den Release

In Zusammenarbeit mit dem Entwickler Haemimont Games freuen sich Wired Productions über die heutige Veröffentlichung der digitalen und physischen Version von Victor Vran: Overkill Edition – des Konsolendebuts vom Action-RPG Victor Vran. Die Overkill Edition enthält neben dem verbesserten Grundspiel die mit Spannung erwarteten Erweiterungen Motörhead: Through the Ages und Fractured Worlds in einem umfangreiches Gesamtpaket. Victor Vran kehrt somit auf Windows-PC zurück und jagt erstmals auch auf der XBox One und PS4. Der Vertrieb der physischen Edition wird in Zusammenarbeit mit THQ Nordic abgewickelt.

Motörheadbanger und passionierte Sammler können im Laufe des Monats Juni im Wired Productions Store die Motörhead Collector’s Edition bestellen – vollgepackt mit exklusiven Motörhead-Goodies kommt die Collector´s Edition in einer Sammlerdose mit Snaggletooth-Prägung.

Das sagt der Entwickler:

„Wir freuen uns riesig darüber, Victor Vran auf Konsolen zu bringen und somit dem Ruf vieler VictorFans zu folgen”, so Gabriel Dobrev, CEO bei Haemimont Games. „Wir sind unendlich stolz, während der Entwicklung von Motörhead: Through the Ages so eng mit Motörhead kollaborieren zu dürfen. Wir hoffen, dass wir eine Erfahrung schaffen konnten, die Lemmys Erbe würdig ist.” „Victor Vran ist ein fantastisches ARPG und wir sind begeistert, unseren Teil beitragen zu können, das Spiel dem größeren Publikum zugänglich zu machen, das es immer verdient hat”, sagt Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. „Mit der wirklich herausragenden Erfahrung, die es den Spielern bietet, unterstreicht Victor Vran die Wichtigkeit starker Indie-Studios, welche die neue Generation interaktiver Unterhaltung maßgeblich prägen”.

Launch-Trailer: