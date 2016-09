Verpasse Selfies mit Face Up – The Selfie Game einen witzigen Twist

Ubisoft veröffentlicht heute Face Up – The Selfie Game, ein Social-Quizspiel für iPhone, iPad, iPod Touch und Android Geräte. Face Up – The Selfie Game verwandelt „Selfies“ von Freunden und Familienmitglieder in ein witziges Spiel, bei dem Gesichtsausdrücke und Gefühle dargestellt und erraten werden müssen. Ab heute kann Face Up – The Selfie Game kostenlos im App Store und auf Google Play heruntergeladen werden.

Markus Chefredakteur, Inhaber MB Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag