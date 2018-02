Vermintide 2 – PC-Beta startet dieses Wochenende

Fatshark hat angekündigt das eine Closed Beta dieses Wochenende für Vermintide 2 auf dem PC via Steam starten wird. Auf der offiziellen Homepage könnt ihr euch noch dafür anmelden. Eine Beta für XBox One und PS4 wird es ebenfalls geben, Anmeldung hier und hier.

Das sagt der Entwickler:

„The demand for keys has been much higher than we ever imagined, and as such we are getting a lot of emails from gamers that haven’t gotten keys. However, anyone that has Pre-Ordered the game will also be able to play the BETA.” says Martin Wahlund, CEO Fatshark.

Beta-Video: