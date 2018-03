Vermintide 2 – Beta für Vorbesteller startet heute

Fatshark hat eine Beta für alle Vorbesteller von Vermintige 2 angekündigt, starten wird die Geschichte heute – vermutlich um 19:00 Uhr. Gespielt werden kann diese Beta bis zum Release am 08. März 2018. Logischerweise wird auf dem PC via Steam gezockt.

“First of all, we are thankful that so many bought the game early on, and we are happy to involve all owners of Warhammer: Vermintide 2 in the Pre-Order Exclusive BETA” says Martin Wahlund, CEO Fatshark.