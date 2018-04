Valve – Publisher gehört nun Firewatch-Entwickler

Valve hat sich unlängst den Entwickler Campo Santo einverleibt. So gehört des Indie-Titel Firewatch nun ab sofort ebenfalls zu Kult-Spielefirma. Unter der Flagge des neuen Eigentümers sollen allerdings weiterhin Spiele entwickelt werden. Campo Santo gab dabei selbst bekannt, dass man aber auch weiterhin die eigenen Spiele entwickeln werde, die dann lediglich über Valve veröffentlicht werden.

Der Übernahme seien zahlreiche Besprechungen voraus gegangen, wobei Valves das Entwicklerstudio letztendlich überzeugen konnte. An dem Titel In The Valley of the Gods, arbeitet man somit erst einmal weiter. Dies soll ebenfalls der erste Titel werden, der über Valve veröffentlicht werden wird.