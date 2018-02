US Verkaufszahlen – Switch vor PS4 und Xbox One

Die für Verkaufszahlen verantwortliche NPD Group hat heute ihre Verkaufszahlen für den US-amerikanischen Markt im Januar veröffentlicht.

So verkaufte die Nintendo Switch die meisten Einheiten, Sonys Playstation warf aber dagegen den höchsten Gewinn ab.

Insgesamt lagen die Nintendo Switch, Xbox One und Playstation 4 aber lediglich ca. 3% auseinander und erzielten so laut Analysten sehr gute Zahlen.

Auch die Softwarecharts für den Januar wurden bekannt gegeben. Hier dominiert Monster Hunter World den ersten Platz, aber auch das neue Dragon Ball FighterZ folgt direkt dahinter. Beide Spiele konnten so auch den stärksten Launch ihrer IP für sich verbuchen. So ist es auch das erste mal, dass 2 japanische Spiele in den USA-Charts vorne liegen.

GTA V auf Platz 5 ist und bleibt auch Jahre nach dem Release ein Dauerbrenner.

Die kompletten Top 20:

1. Monster Hunter: World

2. Dragon Ball FighterZ

3. Call of Duty: WWII

4. PlayerUnknown’s Battlegrounds

5. Grand Theft Auto V

6. NBA 2K18

7. Super Mario Odyssey

8. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

9. Mario Kart 8

10. Madden NFL 18

11. Star Wars: Battlefront II

12. Assassin’s Creed Origins

13. EA Sports UFC 3

14. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

15. FIFA 18

16. Dragon Ball Xenoverse

17. The Sims 4

18. Splatoon 2

19. Dissidia Final Fantasy NT

20. Need for Speed Payback