CS:GO – Unsportliche Zuschauer bei der DreamHack

Ob dies nun ein Scherz war oder auch nicht, sowas hat im eSports und auch in keinen anderen Sportarten etwas zu suchen, daher reagierte die DreamHack auch und warf die Zuschauer aus der Arena.

We’ve been very observant about this. The person in question was thrown out as soon as we spotted it that round. https://t.co/NtVoYvKXzM

— DreamHack (@DreamHack) September 18, 2016