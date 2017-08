Uncharted: The Lost Legacy – Video stellt Chloe genauer vor

Bald ist es wieder soweit, dann erscheint mit The Lost Legacy ein neuer Ableger der prestigeträchtigen Uncharted-Reihe aus dem Hause Naughty Dog. Ab dem 23. August können alle Besitzer einer Playstation 4 das Spiel, welches eigentlich nur ein Standalone-DLC zu Uncharted 4 werden sollte, endlich zocken. Und um uns die Wartezeit noch ein wenig zu versüßen, haben die Verantwortlichen Leute von Sony und Naughty Dog noch ein weiteres Entwickler-Tagebuch veröffentlicht. In jenem Video schnacken der Creative Director Shaun Escayg, der Game Director Kurt Margenau und der Co-Writer Josh Scherr über Chloe Frazer, die Heldin des Titels. Dabei geht es nicht nur um die Entstehung des Charakters, sondern auch um ihre Entwicklung im Laufe der Geschichte.

Ist doch noch kein Ende in Sicht?

Ein weiteres, momentan heiß diskutiertes Thema bezüglich der Uncharted-Reihe ist die Zukunft der Marke. So hieß es nach der Veröffentlichung von Teil Vier eigentlich, dass man mit der Reihe abschließen möchte. Doch jetzt scheint ein weiterer Ableger noch nicht gänzlich vom Tisch zu sein. „Es könnte ein weiteres Uncharted sein, wer weiß. Naughty Dog hat keine Angst davor, mehr zu erkunden“, erklärte Escayg vor kurzem in Bezug auf neue Projekte. Im Moment hat man den Fokus aber wohl auf den zweiten Teil von The Last Of Us gerichtet.

Aber wer weiß schon was die Zukunft bringt, nicht wahr? Vielleicht kommt The Lost Legacy ja so gut an, dass man sich dafür entscheidet die Geschichte von Chloe Frazer fortzusetzen? Wir werden es sehen.