Uncharted 4 – Neue Gerüchte zum Story-DLC

Es gibt frische Gerüchte zum kommenden Story DLC für Uncharted 4. So soll dieser bei der kommenden Playstation Experience am 03. und 04. Dezember angekündigt werden. Worum es dabei genau geht ist immer noch nicht bekannt. Laut Jaffameister soll eine Insider-Quelle behaupten, dass die beiden Hauptdarsteller Sam und Sully sein werden. Dabei soll der DLC größer und umfangreicher als die Left Behind Erweiterung für The Last of Us. Auch Nathan Drake soll in dem DLC eine Rolle spielen.

Wir sind sehr gespannt wann es handfeste Details zum Uncharted 4 Story DLC geben wird und halten euch natürlich auf dem Laufenden. Wie würdet ihr die Geschichte weitererzählen…sagt es uns in den Kommentaren.