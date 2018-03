Unboxing der Yu-Gi-Oh! Duel Links Jubiläums-Box

Yu-Gi-Oh Duel Links ist der Mobile Game Ableger von Konami zum beliebten Sammelkartenspiel. Anlässlich des Einjährigen Jubiläums von Duel Links haben wir eine Sammlerbox zugeschickt bekommen, die wir euch hier zusammen mit dem Spiel präsentieren werden.

Duel Links ist Ende des Jahres 2016 für Android und iOS erschienen und ist seit geraumer Zeit ebenfalls auf Steam kostenlos spielbar. Die bekannten Regeln des Yu-Gi-Oh Sammelkartenspiels wurden etwas abgeändert, um schnellere Duelle auch für unterwegs zu ermöglichen. Beispielsweise ist das Spielfeld verkleinert worden, ebenfalls ist die minimale Anzahl an Karten in eurem Deck runtergeschraubt worden. Um das Spielerlebnis ein wenig vom Original zu unterscheiden, gibt es spezielle Duellanten-Fähigkeiten, die einem einen Vorteil im Spiel bringen, wie z.B. mehr Lebenspunkte oder eine neue Starthand. Zudem könnt ihr die altbekannten Charaktere aus der Serie, wie Yugi Muto oder Jaden Yuki, im Spiel selbst freischalten und mit ihnen spielen. All das macht Yu-Gi-Oh Duel Links zu einem spaßigen Spiel für sowohl Fans als auch Neueinsteiger der Serie. Ich hatte ebenfalls großen Spaß an Duel Links und kann es jedem empfehlen, das Spiel einfach mal runterzuladen und auszuprobieren.

Daher war ich natürlich sehr gespannt, was in der Duel Links Sammlerbox auf mich wartet. In der Box befanden sich:

das Starter Deck „Link Strike“

das Structure Deck „Cyberse Link“

eine große Spielunterlage im Duel Links Design

ein Puzzle

sowie ein Duel Links-Poster zum ausmalen

Das Starter Deck sowie das Structure Deck eignen sich hervorragend, um die neue Mechanik der Link-Monster zu erlernen. Link-Monster haben seit ihrer Einführung in das Yu-Gi-Oh Sammelkartenspiel wieder einige neue Regeln und Änderungen des Spielfelds mit sich gebracht, sodass auch Veteranen des Spiels sich wieder mit den Grundregeln auseinander setzen müssen. Dabei helfen die Einsteigeranleitungen, die den Starter Decks beigelegt sind. Diese beantworten alle Fragen rund um die Regeländerungen und ermöglichen Neueinsteigern einen schnellen Start ins Spiel.

Die anderen Inhalte haben mich, als Yu-Gi-Oh-Fan seit Kindheitstagen, ebenfalls sehr gefreut. Vor allem die Spielunterlage ist sehr hochwertig verarbeitet und sieht sehr ansprechend aus, damit macht das Duellieren gleich doppelt Spaß. Des Weiteren leistet die Spielunterlage auch hervorragende Arbeit als Mauspad, falls mal keins vorhanden ist.

Abschließend bleibt nur zu sagen: Falls ihr Fan des Yu-Gi-Oh Sammelkartenspiels seid, oder früher einmal gewesen seid, solltet ihr unbedingt Duel Links eine Chance geben! Es warten eine Menge spannende Duelle auf euch.