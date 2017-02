Über 60 fantastische Indie-Spiele für Nintendo Switch

Kurz vor dem Launch der Nintendo Switch Konsole flattert eine hochinteressante Pressemeldung für alle Indie-Fans herein. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:

Der Countdown nähert sich dem Ende. An diesem Freitag, dem 3. März, erscheint die lang erwartete, neue Spielkonsole Nintendo Switch. Die Videospiel-Fans dürfen sich schon jetzt auf eine abwechslungsreiche Palette an Neuheiten freuen, die direkt am ersten Verkaufstag oder im Laufe des Jahres im Nintendo eShop erscheinen. Denn Nintendo arbeitet mit einer Vielzahl unabhängiger Entwickler und Indie-Studios zusammen, die für einen stetigen Nachschub an originellen Titeln und fesselnden Spielerlebnissen sorgen werden.

Runner3 von Choice Provisions: Runner3 setzt die spaßigen Abenteuer von CommanderVideo aus BIT.TRIP RUNNER und Runner2 fort. Die Spieler können sich auf abwechslungsreiche Missionen, verzweigte Level, Item-Shops, neue Retro-Herausforderungen, coole Manöver und Tanzschritte und ein Aufgebot an einzigartigen Charakteren freuen, welches sogar das aus Runner2 in den Schatten stellt. Das Spiel erscheint im Herbst exklusiv für Nintendo Switch.

Steamworld Dig 2 von Image & Form Games: Im Nachfolger des preisgekrönten Originals sucht ein einsamer Steambot, ein dampfgetriebener Roboter, in der gefährlichen Unterwelt einer alten Goldgräberstadt nach wertvollen Schätzen. Der Starthebel für das Spiel wird im Sommer umgelegt.

Yooka-Laylee von Team17 und Playtonic Games: In diesem epischen Abenteuer schlüpfen die Spieler in die Rollen eines ungewöhnlichen Freundespaars: Der grüne Yooka und die witzige, großnasige Fledermaus Laylee erkunden riesige, wunderschöne Welten. Sie treffen – und bekämpfen – eine Riege unvergesslicher Charaktere und füllen ganze Schatzkammern mit glitzernden Sammlerstücken. Yooka-Laylee wird schon bald für Nintendo Switch erscheinen und bietet einen ideal auf die Konsole abgestimmten Mehrspieler-Modus.

Blaster Master Zero von Inti Creates: Dieselben Elemente, die schon Blaster Master auf dem Nintendo Entertainment System zum Hit gemacht haben, sind auch jetzt wieder mit von der Partie – einschließlich actionreicher Fahrzeug-Schlachten, Abenteuern aus der Vogelperspektive und riesigen Science Fiction-Welten. Ein oder zwei Spieler können mit diesem Titel ihren Spaß haben und bald auch Cameo-Auftritte beliebter Charaktere erleben. Das Spiel erscheint am 9. März exklusiv für Nintendo Switch und die Nintendo 2DS & 3DS-Konsolen.

Pocket Rumble von Chucklefish Games und Cardboard Robot Games: In dieses mitreißende 2D-Kampfspiel wird sich jeder gern hineinstürzen – überall und jederzeit. Noch intensiver werden die Kämpfe dank der HD Vibration. Eine leichte Attacke fühlt sich eben ganz anders an als die Erschütterung durch einen heftigen Angriff. Das Spiel schlägt bereits im März erstmals zu – und zwar für Konsolen-Fans exklusiv für Nintendo Switch.

Flipping Death von Zoink Games: Willkommen in Flatwood Peaks, einer skurrilen Kleinstadt mit einem großen Problem: der Tod höchstpersönlich macht hier Urlaub. In diesem kniffligen Puzzle-Abenteuer helfen die Spieler der Hauptfigur Penny dabei, allerlei Probleme der herumgeisternden Bewohner der Stadt zu lösen. Das Spiel erscheint im Laufe des Jahres für Nintendo Switch.

Mr. Shifty von tiny Build und Team Shifty: Pfeilschnellen Geschossen ausweichen und blitzschnell in Deckung gehen, darum dreht sich dieses neuartige Action-Spiel. Auf seiner Mission in das sicherste Gebäude der Welt einzudringen, gleitet Mr. Shifty durch Wände und zwischen Kugeln hindurch, überwindet im Nu riesige Distanzen und ist überall gleichzeitig. Ein Treffer, und er ist Vergangenheit. Sein Überleben hängt ganz von den Fähigkeiten der Spieler ab. Dank HD Vibration spüren sie jeden Schlag, jeden Schuss und jeden Zusammenstoß. Mr. Shiftys Mission beginnt im April für Nintendo Switch.

WarGroove von Chucklefish Games: Dieses rundenbasierte Strategiespiel ermöglicht es bis zu vier Teilnehmern, über die lokale oder die Online-Verbindung der Nintendo Switch gegeneinander anzutreten. Das Spiel wird noch in diesem Jahr im Nintendo eShop zu haben sein.

Stardew Valley von Chucklefish Games und ConcernedApe: Nintendo Switch ist die erste Konsole, die die neue Multiplayer-Funktion dieses Spiels unterstützt. Das Rollenspiel, in dem Spieler das Landleben in einer offenen Spielwelt erkunden können, soll im Sommer herauskommen.

Shakedown Hawaii von vBlank: Der geistige Nachfolger des modernen 8-Bit-Klassikers Retro City Rampage bietet dank seiner 16-Bit-Optik nun doppelt so viel Spaß. Das Spiel parodiert große Business-Imperien und die zwielichtigen Geschäfte, die damit einhergehen. Die Spieler können ihr eigenes Imperium errichten, die Märkte an sich reißen und im Sandbox-Stil die namensgebende Insel in Schutt und Asche legen. Shakedown Hawaii wird im April für Nintendo Switch bereitstehen.

Graceful Explosion Machine von Vertex Pop: Die Spieler steuern die Graceful Explosion Machine, einen Kampfjet, um Schwärme kristalliner Gegner mit Hilfe ihres übergroßen Waffenarsenals wegzupusten. Dieser klassische 2D-Arcade-Titel unterstützt die HD Vibration, so dass die Spieler jede Explosionswelle tatsächlich spüren können. Der explosive Spaß schlägt im April im Nintendo eShop ein.

Tumbleseed von aeiowu: In diesem Puzzle-Abenteuer, das mit den physikalischen Gesetzen spielt, muss ein kleines Samenkorn mit großen Träumen einen Berg erklimmen, um seine Heimat zu retten. Mehr als 30 Upgrades helfen ihm dabei, Herausforderungen zu bestehen und Gegner zu überwinden. Dank HD Vibration spüren die Spieler regelrecht, wie sich das Samenkorn über den Bildschirm bewegt. Der originelle Titel erblüht im Frühjahr auf Nintendo Switch.

Overcooked: Special Edition von Team 17 und Ghost Town Games: Overcooked ist ein chaotisches Couch-Koop-Spiel für bis zu vier Chefköche. Im Team müssen sie jede Menge Mahlzeiten zubereiten und servieren. Also heißt es, die Messer wetzen, die Kochlöffel schwingen und jeden Fehler vermeiden. Die Spieler heuern in den unmöglichsten Küchen an, um Meisterköche zu werden und eine finstere, ungenießbare Macht zu besiegen, die dem ganzen Land den Magen verdirbt. Dank des HD-Vibrationsfeatures fühlen die Spieler selbst feinste Bewegungen, wenn sie etwa eine Tomate scheiden oder wenn die Suppe im Kessel brodelt. Diese Special Edition enthält den Original-Titel und obendrein bereits sämtliche herunterladbare Zusatzinhalte. Das Spiel erscheint im Laufe des Jahres.

The Escapists 2 von Team 17: Im zweiten Teil der enorm populären Gefängnis-Ausbrecher-Simulation können bis zu vier Gefangene gemeinsam um ihre Freiheit kämpfen. Sie müssen Bettlaken zusammenknoten, um sich aus hoch gelegenen Fenstern abzuseilen oder andere kreative Auswege aus den neuartigen, mehrstöckigen Gefängnissen finden. The Escapists 2 wird Nintendo Switch im Laufe dieses Jahres entern.

GoNNER von Raw Fury und Art in Heart: GoNNER ist ein Highscore-basiertes Roguelike Jump & Run mit Leveln, die während des Spielverlaufs immer neu generiert werden. Das Spiel erzählt die Geschichte der Freundschaft zwischen Ikk, Death und einem Wal namens Sally. Die Konsolenversion des Spiels erscheint zuerst für Nintendo Switch und glänzt dort mit zusätzlichen, maßgeschneiderten Inhalten. Es erscheint später im Jahr.

Kingdom: Two Crowns von Raw Fury und Noio: In diesem Titel übernehmen die Spieler die Rolle eines Herrschers, der sein Königreich beschützt und gleichzeitig auch die Wunder und Gefahren der Wildnis erkunden kann. Sowohl ein Spieler allein oder zwei gemeinsam regieren dabei im heute angekündigten kooperativen Modus ein Königreich. Ihre Entscheidungen wecken die Hoffnungen ihrer Untertanen – oder stürzen sie in Verzweiflung. Das Spiel wird im Laufe des Jahres für Nintendo Switch erscheinen.

Dandara von Raw Fury und Long Hat House: Dandara ist erwacht, um die Welt neu zu ordnen. In dieser fremdartigen Spielwelt voller seltsamer Charaktere ist nichts wie es scheint. Das bizarre, der Schwerkraft trotzende Universum steckt voll verborgener Reize und Dandara hat die Aufgabe, die Ordnung wiederherzustellen. Das Spiel wird im Sommer für Nintendo Switch erhältlich sein und in dieser Version mit exklusiven Features und Funktionen aufwarten, indem es beispielsweise die HD Vibration unterstützt.

Um den Nintendo eShop für Nintendo Switch nutzen zu können, muss ein System-Update heruntergeladen werden, welches ab dem Erscheinungstag zur Verfügung steht. Dieses System-Update wird im Hintergrund geladen, ist für eine schnelle Installation ausgelegt und führt nicht zu einer Unterbrechung des Spielgeschehens.

Sobald Spieler den Nintendo eShop das erste Mal besucht haben, können sie digitale Spielinhalte auch auf www.nintendo.de erwerben. Um Download-Spiele für Nintendo Switch auf der offiziellen Nintendo-Webseite erwerben zu können, wird ein Nintendo-Account benötigt. Um einen Titel automatisch herunterzuladen, muss das System über die jüngste Systemsoftware verfügen und mit dem Internet verbunden sein.

Für alle Online-Spiele mit Nintendo Switch ist ein Nintendo Account und ein Breitband-Internetzugang erforderlich. Zudem ist die Zustimmung zur Nintendo Network-Vereinbarung und -Datenschutzrichtlinie erforderlich. Von Herbst an werden einige Online-Services kostenpflichtig sein. Einige Mehrspieler-Modi erfordern möglicherweise zusätzliches Zubehör, welches einzeln im Handel erhältlich ist.

Große, internationale Publisher und kleine Indie-Studios mit pfiffigen Spielideen – sie alle sorgen ab dem 3. März für Spielspaß ohne Ende, wenn Nintendo Switch in den Handel kommt.

Quelle: Nintendo Pressemitteilung