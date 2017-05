Xbox Game Pass: Über 100 Xbox-Spiele für nur 9,99 Euro

Ihr habt eine Xbox One? Dann ist der Xbox Game Pass ein klares Must Have für euch. Live-Mitglieder kommen sogar schon früher in den Genuss der Spiele.

Xbox Game Pass wurde im Februar von Microsoft angekündigt und soll ab dem ersten Juni an den Start gehen. Das Besondere: Ihr könnt mehr als 100 Spiele zu einem Preis von nur 9,99 Euro monatlich spielen.Die Xbox Live Mitglieder dürfen den Service sogar schon vor allen anderen in Anspruch nehmen, also schnell Gold-Mitglied werden und JETZT starten. Der Dienst kann 14 Tage kostenlos getestet werden.

Die ersten Games sind:

• Halo 5: Guardians

• NBA 2K16

• Payday 2

• LEGO Batman

• Banjo-Kazooie

• Viva Pinata

• Mega Man Legacy Collection

• Streets of Rage

• Pac-Man Championship Edition

• Bioshock 1-3

• Gears of War 1-3

• Gears Ultimate

• Perfect Dark Zero

• Borderlands

• Saints Row IV: Re-Elected

• The Golf Club

• Terraria

• Resident Evil 0

• XCOM: Enemy Within

• Mad Max

• Knight Squad

Es sollen monatlich neue Spiele zum Katalog hinzugefügt werden.

