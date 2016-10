Ubisoft Sale via XBox Live – Bis zu 75% Rabatt

Seit dem 04. Oktober könnt ihr via XBox Live etliche Titel von Ubisoft recht günstig abgreifen, bis zu 75% Rabatt warten auf uns Zocker. Angefangen von Far Cry Primal, über Rainbow Six Siege bis hin zu The Division und Assassins Creed ist so ziemlich alles vertreten das der Publisher auffahren kann.

Die Aktion erreicht ihr unter folgendem Link. Am 10. Oktober 2016 endet der Sale.