Ubisoft kündigt erste Spiele für Nintendo Switch an

Ubisoft ist schon immer ein Vorreiter in der sich ständig verändernden Spieleindustrie und hat spannende Spiele für jeden neuen Plattformstart entwickelt. Über Jahre hinweg haben Ubisoft und Nintendo zusammengearbeitet, um originelle, kreative und denkwürdige Spielerfahrungen zu schaffen.

Nintendo Switch kombiniert das Beste aus zwei Welten: Mobiles Handheld und traditionelle Heimkonsole. Die neue Konsole bietet Ubisoft und seinen Teams neue Möglichkeiten ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen, frische Wege des Spielens zu entwickeln und die Grenzen der Industrie ein weiteres Mal zu erweitern.

„Ubisoft bringt Just Dance 2017, Rayman Legends Definitive Edition und Steep für Nintendo Switch. Wir sind stolz darauf, eng mit Nintendo an dieser neuen Konsole zusammenzuarbeiten, damit Spieler großartige Spiele auf einem Gerät genießen, das dieselbe Philosophie wie diese Spiele verfolgt: Zugänglichkeit und die Fähigkeit, Leute zusammen zu bringen“, sagt Xavier Poix, Ubisoft Managing Director der französischen Studios. „Diese drei Spiele sind nur der Anfang. Wir werden mehr Informationen über weitere aufregende Projekte für Nintendo Switch zu einem späteren Zeitpunkt teilen.“

JUST DANCE 2017

Just Dance 2017 wird das erste Ubisoft-Spiel sein, das für Nintendo Switch beim Launch erscheint. Der Charts Hit „How Deep Is Your Love“ von Calvin Harris & Disciples wird als exklusiver Track für Nintendo Switch-Besitzer über Just Dance Unlimited verfügbar sein.* Zu diesem Song kommen 40 weitere Tracks hinzu, die schon im Spiel verfügbar sind, einschließlich „Sorry“ von Justin Bieber, „Lean On“ von Major Lazer ft. MØ & DJ Snake, brandneue Songs wie „Don’t Wanna Know“ von Maroon 5, Partyhits wie „Single Ladies (Put a Ring on It)“ von Beyoncé und Klassiker wie „Don’t Stop Me Now” von Queen. Nintendo Switch-Spieler haben zudem drei Monate lang freien Zugang zu Just Dance Unlimited, dem Abo-basierten Streaming-Dienst, der mehr als 200 zusätzliche Songs bereithält und Zugang zu exklusiven Titeln sowie neuen Inhalten bietet, die ständig hinzugefügt werden.

Somit ist Just Dance 2017 zugänglicher als je zuvor und kann überall mit bis zu sechs Spielern gleichzeitig gespielt werden, indem man den Joy-Con™ Controller oder die Just Dance Controller-App, die ein Smartphone zum Controller macht, nutzt.

RAYMAN LEGENDS DEFINITIVE EDITION

Mit Rayman Legends Definitive Edition, der ultimativen Version des von der Kritik gelobten Rayman Legends, das von Michel Ancel ins Leben gerufen wurde, kommt ein Favorit der Spieler zurück. Diese Edition beinhaltet alle traditionellen Eigenschaften des Spiels, einschließlich Kung Foot und weiteren brandneuen Überraschungen. Nintendos Geschichte schließt die Rayman-Marke seit dem Beginn der Reihe mit ein, darunter Titel wie Rayman® Advance für Game Boy Advance, Rayman® 2 The Great Escape für Nintendo 64 und Rayman Raving Rabbids® zum Launch der Wii™.

Rayman, Globox, und die Teensies wandern durch den Zauberwald, als sie ein geheimnisvolles Zelt, gefüllt mit einer Reihe von faszinierenden Gemälden, entdecken. Als sie es näher betrachten, bemerken sie, dass jedes Bild scheinbar die Geschichte einer geheimnisumwobenen Welt erzählt. Beim näheren Betrachten eines Gemäldes, das ein mittelalterliches Land zeigt, werden sie plötzlich in das Kunstwerk gesaugt und das Abenteuer beginnt. Die Bande muss durch verschiedene Welten laufen, springen und kämpfen, um sich und die Welt zu retten und die Geheimnisse der legendären Gemälde zu enthüllen.

STEEP

In Steep besuchen Spieler die atemberaubenden Landschaften der Alpen und fahren auf Skiern und Snowboards oder fliegen mit Wingsuits und Paraglidern durch eine gigantische und mit aufregenden Herausforderungen gefüllte, offene Spielwelt. Von Ubisoft Annecy entwickelt, ist Steep ein Erlebnis, welches man gerne mit der ganzen Welt teilt und so die Alpen mit einem nahtlosen Mehrspieler-Modus bevölkert. Um die obersten Plätze in den Bestenlisten zu ergattern, können Spieler mit Freunden auf der ganzen Welt gemeinsam Herausforderungen annehmen oder sich gegenseitig auf den Pisten messen. Ein kostenloses Update erweitert die offene Spielwelt von Steep zudem noch in diesem Jahr mit den majestätischen Abhängen Alaskas.

*“How Deep Is Your Love“ von Calvin Harris & Disciples ist über Just Dance Unlimited verfügbar und kann durch den freien Testzugang oder Abonnement aufgerufen werden. Der Track wird im Laufe des Jahres für alle Plattformen verfügbar sein.