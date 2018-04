Ubisoft – E3 Pressekonferenz terminiert

Der Publisher Ubisoft hat soeben den Termin für die Pressekonferenz auf der kommenden E3 im Juni via Twitter bekannt gegeben.

So wird die Konferenz 11.06.2018 gegen 22 Uhr deutscher Zeit starten.

Wir dürfen gespannt sein, was für Neuigkeiten Ubisoft für all die Gamer aus dem Hut zaubert.

Neuigkeiten zum bereits durchgesickerten The Division 2 will uns der Publisher auf jeden Fall zeigen.

Ebenso dürften weitere Details zu bereits angekündigten Titeln wie Beyond Good and evil 2 und Skull and Bones wahrscheinlich sein.

Vielleicht auch weniger erwartete Neuigkeiten? Ein neuer Ableger der Ghost Recon oder Assassins Creed-Reihe? Auch Gerüchte um ein eventuelles Watch Dogs 3 und einem neuen Teil der Splinter Cell Reihe halten sich stetig.

Wir halten euch bei all der Spekulation mit den Neuigkeiten auf dem Laufenden.