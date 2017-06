Ubisoft E3 2017 – South Park im Doppelpack

Jeder hat damit gerechnet, dass Ubisoft etwas neue zu South Park: Die Rektekuläre Zerreißprobe zeigt (das haben sie auch), doch mit dem überraschenden Mobile-Game Phone Destroyer hat keiner gerechnet.

Endlich steht es, das (hoffentlich) finale Erscheinungsdatum des neuen Southpark RPGs. Das lang erwartete Game erscheint am 27. Oktober pünktlich zum Weihnachtsgeschäft für PC, PS4 und Xbox One. Natürlich gibt es auch zu diesem Spiel einen neuen Trailer und dieser zeigt eindeutig, dass die Fortsetzung weder an typischen Humor, noch an Charme verloren hat. Wer das Spiel kauft bekommt The Stick of Truth gratis dazu und Vorbesteller bekommen Towelie Bonus-Content, denn denkt dran Kinder niemals das Handtuch vergessen.

Neben dem Highlight für South Park Fans gab es noch ein kleines Schmankerl am Rande. Es wurde das Mobile Game Phone Destroyer angekündigt.

South Park: Phone Destroyer™ combines real-time strategy, collectible cards and South Park characters as you’ve never seen them before to create a new brand of mobile role-playing game.

Überraschung es handelt sich hierbei um ein Kartenspiel. Es sieht verdammt lustig aus, was es im Endeffekt wird bleibt allerdings abzuwarten. South Park Phone Destroyer erscheint noch dieses Jahr sowohl für Android als auch für Apple Geräte.