Twitch unterstützt Esport-Profi-Teams SoloMid und Cloud9 durch exklusives Management der Sponsorship

Twitch, die weltweit führende soziale Plattform für Live-Video, wird zukünftig die beiden Esport-Profi-Teams SoloMid und Cloud9 exklusiv in Sponsorship-Angelegenheiten vertreten, um das Wachstum von Esport weiter zu fördern. Die Kooperation zielt darauf ab, Beziehungen mit Marken außerhalb der Gaming-Branche herzustellen, um die Einnahmen durch Sponsoring zu verbessern und die Nachhaltigkeit von Esport für die Teams sowie individuelle Spieler zu erhöhen.

Twitch als offizieller Handelsvertreter von Team SoloMid und Cloud9

Twitch wird die exklusive Streaming-Plattform für Team SoloMid (TSM) und Cloud9 bleiben und als ihr offizieller Handelsvertreter gegenüber interessierten Marken fungieren, die ein gemeinsames Publikum und Zielgruppen zu erreichen versuchen. Diese Marken haben direkten Zugriff auf die knapp 10 Mio. täglichen Zuschauer sowie die Fangemeinden von TSM und Cloud9. Dies garantiert eine einheitliche und authentische Verbindung mit dem stets wachsenden Esport-Publikum.

“Unser Ziel ist es, kontinuierlich sowohl die Umsatz- als auch die Wachstumschancen für Broadcaster auszubauen, da sie die treibende Kraft hinter der Entstehung einer Community sind”, sagt Kevin Lin, COO von Twitch. “Wir arbeiten schon sehr lange mit TSM und Cloud9 zusammen und diese Zusammenarbeit hat professionellen Spielern geholfen, in der Welt der Live-Medien zu florieren. Die erweiterte Kooperation wird zum allgemeinen Wohlergehen der Esport-Industrie beitragen. Spieler erhalten langfristige Unterstützung in einem Ökosystem mit Zukunft.”

Verstäkter Fokus auf langfristige Berufslaufbahnen der Spieler, größere Nutzen für Fans

“Wir freuen uns, dass Twitch TSM in zukünftigen Sponsoring-Angelegenheiten vertreten wird. Unsere vereinte Reichweite und Expertise sind ein unschlagbares und markensicheres Angebot für Firmen, die ins Esport-Geschäft einsteigen wollen. Das wird uns dabei helfen, den Fokus auf langfristige Berufslaufbahnen für unsere Spieler zu legen und bessere Inhalte für unsere Fans zu erstellen”, sagt Andy Dinh, CEO und Gründer von TSM.

Jack Etienne, CEO und Gründer von Cloud9: “Wir freuen uns darauf, die Beziehung mit Twitch auszubauen und dadurch unseren Zuschauern und Spielern das bestmögliche Erlebnis anzubieten. Die Verbindung der Medien von Twitch und unserem direkten Engagement wird unsere Kunden und Zuschauer mit innovativen Ideen begeistern. Wir sind begierig, diese Chancen wahrzunehmen und für unsere Spieler und Fans einen größeren Nutzen zu schaffen.”

In den vergangen Jahren waren Twitch, TSM und Cloud9 entscheidend daran beteiligt, Brücken zwischen kompetitivem Gaming und Marken außerhalb der Gaming-Branche zu schlagen. Mit dieser langfristigen Kooperation möchte Twitch vermehrt vom Gaming unabhängige Firmen als Sponsoren für ihre Partner gewinnen.

Über Team SoloMid

Team SoloMid (TSM) ist ein professionelles Gaming-Unternehmen mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2009 von Andy ‘Reginald’ Dinh zunächst nur mit einer einzigen Top-Liste von League of Legends Spielern. Seither hat sich die Organisation zu einer der bekanntesten Marken im Bereich Esport entwickelt und wird von Marken wie Logitech, HTC, Kingston HyperX, Red Bull, CyberpowerPC und GEICO gesponsert. Das Unternehmen weist eine der größten westlichen Fangemeinden in der Welt des Esport auf – mit Teams in League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Super Smash Brothers, Hearthstone und Vainglory. TSM erhieltt in vergangenen Jahren zahlreiche Auszeichnungen, darunter viele erfolgreiche Finalteilnahmen an Turnieren über die Teams verteilt und steht damit an der Spitze der nordamerikanischen Esport-Industrie.

Über Cloud9

Cloud9 ist eine der weltweit führenden Esport-Organisationen mit hochrangigen Teams in den weltweit größten kompetitiven Spielen. Mit Top-Platzierungen in League of Legends, Counter-Strike, Hearthstone, Smash Bros., Overwatch und Call of Duty hat sich Cloud9 schnell zu einer der stärksten und bekanntesten Esport-Marken der Welt entwickelt.