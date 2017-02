Twitch Prime schenkt Mitgliedern ab sofort das Rollenspiel The Banner Saga!

Das Strategie-Rollenspiel The Banner Saga spielt in einer vom Wikinger-Mythos inspirierten Fantasywelt und stürzt Spieler in eine epische Geschichte. Der Kern des von Kritikern und Fans hochgelobten Rollenspiels ist die Einzelspieler-Kampagne, in der Spieler ihre Gruppe durch die Welt von The Banner Saga führen, rundenbasierte Kämpfe bestehen und im Verlauf der Geschichte über das Schicksal ihrer Karawane entscheiden.

Der zweite Teil der Rollenspiel-Serie, The Banner Saga 2, ist ab dem 2. März kostenlos auf Twitch Prime erhältlich. Für jedes Mitglied, das The Banner Saga und The Banner Saga 2 über Twitch zwischen dem 23. Februar und 6. März herunterlädt und spielt, steuert Twitch einen US-Dollar zur Entwicklung von The Banner Saga 3 bei. Besuche die Kickstarter-Homepage von The Banner Saga 3 für mehr Informationen. Mehr Information zur Aktion gibt es auf dem Twitch Blog. The Banner Saga ist noch bis zum 28. Februar kostenlos für alle Twitch Prime-Mitglieder erhältlich. So geht’s: Go to twitch.tv/directory and sign into your Twitch account Find “Start your epic journey in The Banner Saga” in the left side-bar under “FREE WITH PRIME” Mouse over the offer and click the “Claim Offer” button Install the game launcher Download the game client from launcher Launch the game and enjoy your rewards! Twitch Prime: Twitch ohne Zusatzkosten auf Premiumlevel erleben Amazon und Twitch stellten auf der TwitchCon 2016 Twitch Prime vor, eine Reihe von neuen Amazon Prime-Vorteilen, die speziell für Gamer zusammengestellt wurden. Prime-Mitglieder erhalten einen exklusiven Mitgliederrabatt auf Neuerscheinungen physischer Videospiele auf Amazon, außerdem eine wechselnde Auswahl an kostenlosen digitalen Spielen sowie Spielinhalten auf Twitch. Dazu erleben Prime-Mitglieder Twitch ohne Zusatzkosten auf Premiumlevel. Twitch Premium beinhaltet jeden Monat ein kostenloses Kanal-Abonnement auf Twitch, werbefreies Zusehen und exklusive Chat-Emotes und -Abzeichen. Dadurch ist Twitch Prime Teil der großartigen Reihe von exklusiven Vorteilen für Amazon Prime-Mitglieder. Mehr Informationen zu Twitch Prime gibt es hier.