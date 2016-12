Twitch Prime im Dezember: Weihnachtsüberraschung und Custom Skin Collection für H1Z1: King of the Kill

Auch diesen Monat versorgt Twitch, die weltweit führende soziale Plattform für Live-Video und Community für Gamer, alle Twitch Prime-Mitglieder mit neuen kostenlosen Spielinhalten und Extras. Im Dezember gibt es für Twitch Prime-Mitglieder eine Custom Skin Collection für das beliebte MMO H1Z1: King of the Kill und eine weitere Überraschung anlässlich der anstehenden Feiertage.

H1Z1: King of the Kill Custom Skin Collection von 7. Dezember bis 4. Januar

H1Z1: King of the Kill von Daybreak Games feiert Twitch Prime im Dezember mit einer Custom Skin Collection – inspiriert von der Community. So ist das beliebteste Emoticon auf Twitch, Kappa, auf mehreren der Skins abgebildet und weist Spieler in H1Z1 als echte Fans aus. Ab dem 07. Dezember und bis einschließlich 04. Januar erhalten Twitch Prime-Mitglieder folgende Ingame-Inhalte für H1Z1:

Twitch Prime Kappa Offroader Skin

Twitch Prime Glitch-Anzug

Twitch Kappa-Maske

Twitch Prime Conveys

Eine zusätzliche Überraschung passend zu den bevorstehenden Feiertagen!

Monatliche Twitch Prime-Vorteile: Immer up-to-date.

Jeden Monat gibt es für Twitch Prime-Mitglieder exklusive Ingame-Inhalte, die in den meisten Fällen zuvor nicht angekündigt werden. Einige der Überraschungen sind nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar. Auf Twitter (@Twitch) gibt es alle aktuellen Neuigkeiten zu Twitch Prime. Auf Twitch gibt es in der Rubrik „Kostenlos mit Prime“ immer die neuesten Infos zu aktuellen Twitch Prime-Vorteilen.

Introducing Twitch Prime from Twitch on Vimeo.

Twitch Prime: Twitch ohne Zusatzkosten auf Premiumlevel erleben

Amazon und Twitch stellten auf der TwitchCon 2016 Twitch Prime vor, eine Reihe von neuen Amazon Prime-Vorteilen, die speziell für Gamer zusammengestellt wurden. Prime-Mitglieder erhalten einen exklusiven Mitgliederrabatt auf Neuerscheinungen physischer Videospiele auf Amazon, außerdem eine wechselnde Auswahl an kostenlosen digitalen Spielen sowie Spielinhalten auf Twitch.

Dazu erleben Prime-Mitglieder Twitch ohne Zusatzkosten auf Premiumlevel. Twitch Prime beinhaltet jeden Monat ein kostenloses Kanal-Abonnement auf Twitch, werbefreies Zusehen und exklusive Chat-Emotes und -Abzeichen. Dadurch ist Twitch Prime Teil der großartigen Reihe von exklusiven Vorteilen für Amazon Prime-Mitglieder.

Twitch Prime ist für alle Amazon Prime-Mitglieder in den USA, Kanada, UK, Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien und Spanien sowie Amazon Student-Mitglieder verfügbar. Mehr Informationen gibt es unter www.twitchprime.com. Gamer und Twitch Fans können all Vorteile von Twitch Prime genießen, indem sie Prime für 30 Tage kostenlos testen. Wer bereits Prime-Mitglied ist, kann seine Twitch Prime-Vorteile freischalten, indem er sein Prime-Konto mit Twitch verknüpft.