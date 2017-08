Twitch Prime: Day of the Tentacle Remastered gibt’s für kurze Zeite kostenlos!

Bis zum 9. August gibt es für Twitch Prime-Mitglieder die Neuauflage des legendären Adventure-Klassikers Day of the Tentacle kostenlos.

Das originale Day of the Tentacle wurde im Jahr 1993 von LucasArts als Nachfolger zu Ron Gilberts Adventure Maniac Mansion veröffentlicht. Die Neuauflage Day of the Tentacle Remastered bietet ein komplett neues Grafik- und Sounderlebnis, lässt aber die von Fans bis heute so geliebte Story und Spielmechanik komplett unangetastet. Die vielleicht coolste Funktion, welche die Neuauflage zu bieten hat: Spieler können auf Knopfdruck zwischen dem Spielmodus und Grafik der Originalversion und die der Neuauflage hin- und herschalten.

Und so geht’s:

Fordere Day of the Tentacle Remastered auf www.twitch.tv an

Gehe in der App in deine Spielebibliothek (Controller-Icon)

Lade den Game Client herunter

Starte das Spiel, erhalte deine Belohnungen und hab Spaß!

Twitch Prime: Twitch ohne Zusatzkosten auf Premiumlevel erleben

Amazon und Twitch stellten auf der TwitchCon 2016 Twitch Prime vor, eine Reihe von neuen Amazon Prime-Vorteilen, die speziell für Gamer zusammengestellt wurden. Prime-Mitglieder erhalten einen exklusiven Mitgliederrabatt auf Neuerscheinungen physischer Videospiele auf Amazon, außerdem eine wechselnde Auswahl an kostenlosen digitalen Spielen sowie Spielinhalten auf Twitch. Dazu erleben Prime-Mitglieder Twitch ohne Zusatzkosten auf Premiumlevel. Twitch Premium beinhaltet jeden Monat ein kostenloses Kanal-Abonnement auf Twitch, werbefreies Zusehen und exklusive Chat-Emotes und -Abzeichen. Dadurch ist Twitch Prime Teil der großartigen Reihe von exklusiven Vorteilen für Amazon Prime-Mitglieder. Mehr Informationen zu Twitch Prime gibt es hier .