Twitch Prime – DAS steckt im November Loot

Twitch Prime haut im November wieder neue kostenlose Inhalte raus. Diesmal dürfen sich Mitglieder über gleich zwei neue Spiele zum kostenlosen Download freuen. Neben This War of Mine: Anniversary Edition gibt es auch noch Punch Club gratis. Doch das ist noch nicht alles. Alle Extra Loot gibt es noch exclusive Inhalte für das am 29. November erscheinende Actionspiel Watch Dogs 2. Da dürft ihr euch über ein Twitch Hoodie-Skin, ein XP-Boost, Pixel-Art Skins für Charaktere und Fahrzeuge sowie auf das Guts, Grit and Liberty Skinpack freuen.

