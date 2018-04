Twitch Prime – Das sind die kostenlosen Spiele im April

Ähnlich wie die Konkurrenz Games with Gold oder PlayStation Plus, hat das Unternehmen Amazon unlängst eine Kooperation mit Twitch bekannt gegeben. So sollen Abonnenten des Services Amazon Prime jeden Monat in den Genuss diverser Speileperlen kommen und das völlig kostenlos.

Bis zum 30. April sollen Spieler sich dieses mal über den Telltale-Klassiker Tales from the Borderlands, der Cyberpunk-Titel Tokyo 42, den Indie-Hit SteamWorld Dig 2 sowie DubWars und Kingsway freuen.

Um die Spieler herunterzuladen müsst ihr lediglich euren Amazon Prime Account mit eurenTwitch Account verbinden. Das Angebot gilt noch bis Ende des Monats.