Twitch Prime – Abonnenten erhalten regelmäßig kostenfreie Spiele

Bereits in der Vergangenheit konnten Abonnenten von Twitch Prime in den Genuss von zahlreichen Vorteilen gelangen. Nun scheint man das Abo-Modell auszuarbeiten und sich an den Konkurrenten Sony und Microsoft zu orientieren. Demnach soll es laut den Verantwortlichen jeden Monat – ähnlich wie bei Xbox Live Gold und PlayStation Plus – einige kostenfrei Spiele für die Abonnenten geben.

Ab heute dem 15. März 2018 lassen sich demnach bereits die Indie-Hits Superhot und Oxenfree kostenlos herunterladen. Dazu sollen im März ebenfalls noch die Titel Shadow Tactics, Tales from Candlekeep sowie Mr. Shifty zum Download bereit stehen.

Die kostenlosen Spiele im April wurden ebenfalls schon vorab bekannt gegeben: