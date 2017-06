Twitch kooperiert mit Blizzard Entertainment: Live-Übertragung von Esport-Inhalten und exklusive Vorteile für Twitch Prime

Twitch , die führende soziale Plattform für Live-Video, und der internationale Spieleentwickler Blizzard Entertainment kündigen heute eine zweijährige weltweite Kooperation an: Twitch erhält die Rechte für die Live-Übertragung ausgewählter Blizzard Esport-Inhalte. Abonnenten von Twitch Prime freuen sich auf von Twitch und Blizzard speziell zusammengestellte Spiele-Inhalte.

Mit den alleinigen Drittanbieter-Rechten zur Live-Übertragung streamt Twitch bis 2018 die größten und wichtigsten Esport-Events von Blizzard. Fans freuen sich auf erstklassige Esport-Wettkämpfe von Blizzard, während sie die Vorteile der einfach zugänglichen, stabilen und zuverlässigen Übertragung auf Twitch, der führenden sozialen Plattform für Live-Video und Community für Gamer, genießen. Zusätzlich liefern Twitch und Blizzard zahlreiche Leckerbissen für die beliebtesten Blizzard-Spiele der Fans.

Als ersten Teil des richtungsweisenden Lizenzvertrags überträgt Blizzard Twitch die alleinigen Drittanbieter-Streaming-Rechte, für eine große Bandbreite an Esport-Inhalten von Spielen wie Hearthstone, Heroes of the Storm, World of Warcraft, StarCraft II, und Overwatch. Der Deal spiegelt das langjährige Engagement von Blizzard und Twitch für ihre leidenschaftlichen Communitys wieder und unterstützt das weltklasse Wettbewerbs-System aller Esports-Marken von Blizzard. Die Kooperation beinhaltet mehr als 20 der bedeutendsten Events, darunter:

Heroes of the Storm Global Championship (HGC)

StarCraft II World Championship Series (WCS Circuit)

Hearthstone Championship Tour (HCT)

Hearthstone Global Games (HGG)

World of Warcraft Arena Championship

Overwatch APEX League

Overwatch Premier Series

Zusätzlich profitieren Abonnenten von Twitch Prime von der Kooperation: Ab dem 20. Juni freuen sich Twitch Prime-Mitglieder aus über 200 Ländern und Regionen auf besondere Ingame-Inhalte sowie -Deals für Overwatch, Hearthstone und Heroes of the Storm. Von 20. Juni bis 10. August erhalten Twitch Prime-Mitglieder eine goldene Loot Box für Overwatch, die neben drei Ingame-Gegenständen (z.B. Emotes oder Charakter-Skins) garantiert einen legendären Gegenstand beinhaltet. In den nächsten Monaten erhalten Twitch Prime-Mitglieder außerdem noch zehn weitere Overwatch-Lootboxen. Mehr Informationen gibt es unter https://twitch.amazon.com/overwatch . Aktionen für Heroes of the Storm sowie Hearthstone folgen noch in diesem Jahr.

“Twitch als Gaming-Plattform wurde sehr stark vom Echo der Community auf Spiele wie StarCraft II von Blizzard geprägt”, sagt Kevin Lin, COO bei Twitch. “Unsere große und dennoch eng vernetzte Community, unsere sich stetig weiterentwickelnde Palette an interaktiven Funktionen sowie die einzigartige von den Zuschauern geliebte Emote-Chatsprache macht es uns möglich, Esport-Inhalte von Blizzard zu unterstützen und zu fördern. Und das auf eine Weise, die unsere Fans am besten gerecht wird. Darunter fallen auch die exklusiven Ingame-Inhalte für Blizzard-Fans und Abonnenten von Twitch Prime, ein weiterer bedeutender und geschätzter Bestandteil unserer Marke.”

“Wir haben nur großartige Erfahrungen in unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Twitch gesammelt und freuen uns auf diese wegweisende Kooperation mit Twitch. Sie wird uns dabei helfen einige der spannendsten Esport-Ereignisse zu den Fans von Twitch und an jeden, der unsere Esport-Inhalte verfolgt, zu tragen”, sagt Frank Pearce, Chief Product Officer und Mitgründer von Blizzard Entertainment. “Unsere Esport-Communitys sind essentiell. Wir wissen, dass es Millionen Leute da draußen gibt, die Blizzard Esport genauso lieben wie wir. Wir setzen alles daran, um sicherzustellen, dass diese Fans ihre Lieblings-Spieler ihrer liebsten Blizzard-Spiele für lange, lange Zeit weiter anfeuern können.”

Twitch Prime beinhaltet Ingame-Vorteile, die für Amazon Prime und Prime Video-Mitglieder weltweit erhältlich sind. Mehr Informationen unter www.twitchprime.com .

*mit Ausnahmen in bestimmten Regionen und Sprachen sowie digitalen Plattform mit Rechteinhabern für lineare Medienangebote.