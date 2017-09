Twitch Extensions erschienen

Twitch ist ein Name, den man aktuell nicht aus den Ohren kriegt, seitdem YouTube viele Videos als „nicht werbefreundlich“ markiert, steigen viele Gaming YouTuber auf die Livestreaming Plattform um, um dort ihren Content weiterhin Online zu bringen. Im Zuge der Twitchcon wurde bereits ein neues Feature für die Seite angekündigt, welches vielen Streamern die Interaktion mit den Zuschauern erleichtern soll. Die Twitch Extensions sind seit gestern verfügbar und bringen viele neue Apps mit sich.

Extensions ist eine neue vom Twitch Developer Success Team entwickelte Tool-Plattform: Third-Party-Entwickler können ab sofort den Creators auf Twitch mit Extensions dabei helfen, ihren Kanal individuell mit verblüffenden und völlig neuen, interaktiven Funktionen zu gestalten.

(Quelle: Pressemitteilung Twitch)

Live Statistiken

Extensions soll dem Streamer unter die Arme greifen und es ihm ermöglichen seinen Stream noch besser und interaktiver zu gestalten. Tools, wie Livestatistiken aus Spielen sollen direkt an den Zuschauer übermittelt werden. Dieser kann dann entweder an einem Panel unter dem Stream alles sehen oder über ein Overlay, das während des Streams anklickbar ist.

Heat Map

Weiterhin soll der Zuschauer aktiver werden können. Mit einigen coolen Features kann in Battlegrounds z.B. die Stadt ausgesucht werden, in der der Streamer landen soll und das per Klick auf den Stream.

Kartenauswahl

Bei Spielen wie Hearthstone kann der Zuschauer entscheiden, welche Karte ins Deck kommt oder auch nicht, oder welche Karte im Spiel ausgetauscht werden soll. Das könnte einige coole und lustige Momente hervorrufen, da es natürlich auch genug Trolling-Versuch geben wird.

Auch Minigames, Belohnungen für langjährige Zuschauer und Amazon Gear mit der Amzon Affiliates ihre aktuelle Hardware präsentieren können. Aktuell lässt sich dies nur mit der amerikanischen Version machen. Ob Amazon Deutschland ebenfalls verfügbar wird ist bisher ungewiss.

Insgesamt macht Twitch Extensions einen coolen ersten Eindruck und hilft dem Streamer, sowie der Community noch mehr Interaktion in den Stream zu bringen.

Die Zukunft wird zeigen, was Twitch noch für Spiele und Funktionen in das Extensions Programm aufnehmen wird. Aktuell ist die Funktion für alle Twitch Partner und Affiliates verfügbar. Streamer ohne Partnerprogramm kommen noch nicht in den Genuss dieser Funktion.

Alle aktuellen Extensions lassen sich hier einsehen: Twitch Extensions