Twitch Cheering jetzt mit Cheermotes

“Cheering ist bereits ein elementarer Bestandteil der Twitch Welt geworden, da Fans so ihre Treue und ihre Wertschätzung gegenüber ihren Lieblingsstreamern zum Ausdruck bringen können, während sie mit anderen Fans im Chat feiern”, sagt Bobby Scarnewman, Product Manager für Bits und Cheering bei Twitch. “Da jetzt alle Twitch Partner Zugang zu Cheering haben, rechnen wir damit, dass diese Cheers noch lauter und intensiver werden.”

Neue Art des Cheering: Cheermotes

Zusätzlich gibt es jetzt Cheermotes, eine neue Art des Cheering, bei der beliebte und weltweit bekannte Twitch Emotes animiert auf dem Bildschirm erscheinen. Die Fan-Favoriten Kappa, Kreygasm und Swiftrage können nun als animierte Cheermotes verwendet werden, indem Zuschauer den Namen des Emotes und die Zahl der gewünschten Bits eingeben – zum Beispiel “kappa100” für den noch nie zuvor gezeigten animierten Kappa Cheermote. Wie Bits Emotes werden auch Cheermotes größer und animierter, wenn man die Zahl der Bits erhöht.

Mehr Bits sorgen für lautere und farbenprächtigere Bits Emotes

Cheering lässt sich genauso einfach wie jedes andere Emote auf Twitch verwenden – man tippt einfach nur “cheer” und eine Zahl in den Chat ein (z.B. cheer10, cheer100, etc.). Je höher die Zahl, desto mehr Bits werden verwendet. Das heißt: lautere Cheers und noch farbenprächtigere Bits Emotes. Die Bits können mithilfe des Bits Symbols am unteren Ende des Chatfensters der teilnehmenden Kanäle erworben werden. Zuschauer können Abzeichen verdienen, die sie in der Community hervorheben, abhängig davon wieviele Cheers sie im Chat absenden. Bits sind von jetzt an ab $1,40 pro 100 Bits erhältlich.Mehr zu Cheering und Bits sowie den Cheermotes gibt es auf dem offiziellen Twitch Blog.

