TWD: A New Frontier – Episode 3 und Retail-Disk angekündigt

Telltale hat das Veröffentlichungsdatum für die Retail-Version von The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier bekannt gegeben sowie einen Veröffentlichungszeitraum für die Episode 3: „Above the Law“ angekündigt.

Ab dem 03. März (28. Februar in Nordamerika) wird The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier als spezielle Season-Pass-Disc für PlayStation 4 und XBox One Konsolen erhältlich sein. Die Disc enthält die preisgekrönte Premieren-Doppelfolge und gibt Zugang zu allen kommenden Episoden der fünfteiligen Staffel, sobald diese veröffentlicht werden.

Des Weiteren hat Telltale die Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten Episode 3: ‚Above the Law‘ für nächsten Monat bekannt gegeben. Weitere Details zu den kommenden Episoden werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben.

Retail-Trailer: