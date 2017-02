Trulon: The Shadow Engine erscheint am 24. Februar für die XBox One

Headup Games gab das Erscheinungsdatum eines weiteren Titels für die Xbox One bekannt. Das Steampunk-RPG Trulon: The Shadow Engine erscheint am 24. Februar und beinhaltet ein einzigartiges Kampfsystem, das traditionelles Deck-Management mit zufälligen Elementen vereint. Die Taktiken werden intuitiv aus über 50 Karten generiert und werden sowohl Rollenspiel-Veteranen als auch Anfängern in kürzester Zeit in Fleisch und Blut übergehen.

Darum geht es:

In Trulon: The Shadow Engine helfen die Spieler der tapferen Gladia dabei, die Quelle einer mysteriösen Krankheit zu finden, welche sich immer weiter in den Königreichen Maelon und Tripudia ausbreitet. Inspiriert von Johan Lillbacker, dem Autor des Spiels und dem mehrfach ausgezeichneten amerikanischen Autor Jak Koke, der unter anderem die Shadowrun-Bestseller der Dragon Heart Saga geschrieben hat, vereint Trulon eine fantastische Steampunk Welt mit einer wunderbaren Geschichte. Weitere Infos folgen in Kürze.

Was euch bei dem Spiel erwarten wird könnt ihr in unserem Test zur PC-Version nachlesen.