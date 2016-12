Trailer zur „Road to Boruto“-Erweiterung von Naruto Shippuden: Storm 4

Bandai Namco einen neuen Trailer zu Road to Boruto, der kommenden Erweiterung zu Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, veröffentlicht. Das frische Video zeigt alle Inhalte dieser Erweiterung und gewährt einen Einblick in die vielen neuen Features. Neben neuen In-Game-Szenen werden Charaktere, Modi, Attacken, Kombinationen und vieles weitere vorgestellt.

Trailer:

Die Road to Boruto Erweiterung sowie das Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto Full Pack werden am 03. Februar 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika und Australasien erscheinen.