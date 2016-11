Torment: Tides of Numenera – Video zur Charakterklasse „Nano“

Techland enthüllt heute die Nano Charakterklasse in Torment: Tides of Numenera. In den kommenden Wochen werden Videos zu zwei weiteren Charakterklassen veröffentlicht, also bleibt am Ball.

Nanos sind die Zauberer des Spiels. Sie besitzen die Fähigkeit die Realität zu verändern und können sich so einen Vorteil über andere Charaktere verschaffen. Im Gegensatz zu Magiern nutzen Nanos fortschrittliche Technologien einer uralten Hochkultur (bekannt als Numenera). Mit nur begrenzten defensiven Talenten sollten Nanos immer darauf achten Abstand zu ihren Gegner zu halten. Sie können die Gedanken ihrer Feinde lesen, verschiedene Fernkampfattacken miteinander kombinieren sowie sich (und auch ihre Begleiter) über das Schlachtfeld teleportieren und sich so einen strategischen Vorteil verschaffen.

Video:

Torment: Tides of Numenera ist ein episches Rollenspiel in Monte Cooks atemberaubender Science-Fantasy Welt und spielt eine Milliarde Jahre in der Zukunft. Der Titel bietet innovative, rundenbasierte Kämpfe und eine riesige Spielwelt, die zum Erkunden einlädt. Torment: Tides of Numenera ist der lang erwartete geistige Nachfolger eines der besten Rollenspiele aller Zeiten – Planescape: Torment.

Das Spiel erscheint 2017 für den PC, XBox One und PS4.