Top-Verkaufszahlen für Nintendo Switch

Nintendo Switch hat sich am Launch-Wochenende sowohl europaweit als auch in Deutschland besser verkauft hat als jede andere Nintendo-Konsole im Zuge ihres Marktstarts. Das hat Nintendo via Pressemitteilung bestätigt. Genaue Zahlen wurden dabei aber nicht veröffentlicht.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wurde nicht nur mit einigen der höchsten Wertungen in der Videospielgeschichte ausgezeichnet – vielmehr konnte es das beste Launch-Wochenende in der 30-jährigen Geschichte der Zelda-Serie verzeichnen. Darüber hinaus ist es der erfolgreichste Nintendo-Konsolen Launch-Titel in Europa. Selbst Wii Sports, das bisher diesen Titel trug und anfangs jeder Wii beilag, setzte am ersten Wochenende nicht so viele Exemplare ab. Und das im März – einem sonst eher ruhigen Monat in der Videospielindustrie.

Quelle: Nintendo Pressemitteilung