Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Gratis spielbar

Ihr habt euch schon immer für den Taktik-Shooter Rainbow Six Siege interessiert? Dann solltet ihr euch dieses Wochenende nichts vornehmen!

Passend zu den Rainbow Six Siege Finals auf der Gamescom und der Enthüllung des nächsten kostenlosen DLCs „Blood Orchid“ habt ihr jetzt die Möglichkeit, Rainbow Six Siege gratis auszuprobieren. Vom 24. bis zum 27. August 2017 habt ihr die Möglichkeit euch das Spiel für die PS4, Xbox One oder den PC zu laden und gründlich zu testen. Falls euch das Spiel gefällt und ihr euch für einen Kauf entscheidet, wird selbstverständlich jeglicher Fortschritt übertragen. Falls ihr Interesse habt, solltet ihr euch diese Chance nicht entgehen lassen.

Hier im Trailer sind nochmal alle Infos zusammengefasst: