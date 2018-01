Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Drei neue Editionen angekündigt

Im dritten Jahr von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege nach Release möchte Publisher Ubisoft dem Shooter nun drei neue Verkaufs-Editionen spendieren. So können Liebhaber der Serie den Multiplayer-Hit bald in der Advanced Edition, einer Gold Edition sowie der Complete Edition erwerben. In allen Fassungen sind dabei alle Karten und Modi sowie 600 zusätzliche Rainbow Six-Credits aufgeführt. Die Editionen unterscheiden sich vor allem in der Anzahl der Outbreak-Collection-Pakete, die ab dem 6. März Einzug ins Spiel halten. Jede dieser Boxen beinhaltet dabei speziell 50 kosmetische Items, die ihr auch abseits des kommenden Outbreak-Event nutzen könnt.

Im folgenden findet ihr eine Zusammenfassung der Editionen und ihrer Inhalte:

Die Advanced Edition

Alle Karten und Modi

600 zusätzliche Rainbow Six-Credits

10 Outbreak-Collection-Pakete

Die Gold Edition

Year-3-Pass

Die Complete Edition