Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – Bald wieder kostenlos verfügbar

Ubisoft kündigte unlängst an, dass der Taktik-Shooter Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege bald wieder ein Wochenende-lang kostenfrei für alle Spieler zur Verfügung stehen wird. Die Aktion soll sich dann sowohl auf dem PC, als auch der PlayStation 4 und der Xbox One stattfinden. Starten wird das kostenfreie Wochenende dann am 15. Februar 2018. Auf dem PC wird die Aktion bis zum 20.Februar anhalten, auf den Konsolen lediglich bis zum 19. Februar. Wie immer dürfen Spieler, die den Titel danach erwerben wollen, ihren Spielstand vom Wochenende übernehmen. Einzig und allein bei der Starter Edition von Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege wird es hier zu Problemen kommen. Diese wird, wie Ubisoft ankündigte, den Spielstand nämlich nicht übernehmen können.