Tipps für das Spielen an Slotautomaten im Internet

Online-Casinos erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, und gerade die unterschiedlichen Slotautomaten haben es den Spielern angetan. Die klassischen Slot Machines mit den typischen langen Hebeln an der Seite haben ihren Ursprung in Amerika, wo sie Ende des 19. Jahrhunderts der Öffentlichkeit präsentiert wurden.

Das Prinzip ist gleich geblieben, aber die modernen Slots sind alle computerbasiert. Dennoch unternehmen viele Zocker den Versuch, spezielle Strategien für das Spiel zu entwickeln, sie überprüfen eventuell vorhandene Muster bei der Auszahlung und stellen statistische Berechnungen an. Sehr beliebt sind heutzutage die Spielautomaten von Merkur, mehr Informationen dazu finden Sie auf https://slots.express/rankings/die-besten-merkur-spielautomaten.

Gibt es heute noch Strategien für Slotautomaten?

Die klassischen Slotautomaten konnte man früher mit etwas Geschick durchaus überlisten, indem man die Statistiken aufmerksam studierte. Es ist ganz natürlich, dass bei mechanischen Maschinen irgendwann ein spezielles Muster entsteht. Heutzutage handelt es sich um Zufallsalgorithmen, die von einem Computer gesteuert werden, ein Überlisten scheidet quasi komplett aus. Eine richtige Strategie gibt es inzwischen also nicht mehr, aber mit ein paar Tipps gelingt es, wesentlich länger mit seinem Guthaben zu spielen und auch die Gewinnchancen zu erhöhen. Oft hört man den Tipp, dass man den Einsatz sofort erhöhen soll, sofern ein Bonus-Spiel gewonnen wurde, das ist jedoch eine subjektive Wahrnehmung, Gewinne sind in der Tat nicht berechenbar.

Die Martingale Roulette Strategie bei Slotspielen

Beim Roulette gibt es die so genannte Martingale Roulette Strategie, diese lässt sich auch ein wenig auf die Spielautomaten übertragen. Am Roulette-Tisch geht es darum, dass dem Einsatz bei einer 50 Prozent Chance nach jedem Verlust eine Verdoppelung erfolgt, so lange bis es zu einem Gewinn kommt. Wird das Tischlimit nicht frühzeitig erreicht, hat der Spieler auf jeden Fall gewonnen. Bei den Slotspielen sollte man für diese Strategie jedoch nur solche auswählen, bei denen die Bandbreite beim Einsatz sehr weit ist. Dann hat der Spieler nämlich einige Versuche, bevor er den Einsatz nicht mehr erhöhen kann. Allerdings muss man davon ausgehen, dass sehr oft das Limit erreicht wird, denn nur so können Verluste gering gehalten werden.

Weitere Tipps für das Spielen am Slotautomaten

Manche Slotspiele beinhalten einen „progressive Jackpot“, in diesem Fall spiel man am besten mit einem Mindesteinsatz, dann kann man den Jackpot gewinnen, und das ist normalerweise der Höchsteinsatz. Der Jackpot füllt sich nach und nach, denn von allen Spielern fließt ein Teil ihrer Einsätze dort hinein. Hier kann man mit die höchsten Gewinne bei Slotspielen erzielen, wie hoch der Gewinn ist hängt natürlich davon ab, wie lange vor einem Gewinn von den Spielern einbezahlt wurde. Nicht jeder kann es sich zu Beginn leisten, lange Zeit mit Höchsteinsatz zu spielen, in diesem Fall sind andere Spiele die bessere Wahl.

Bei Casinospielen ist es immer wichtig, das eigene Budget nicht aus den Augen zu verlieren, das gilt ganz besonders für Slotautomaten. Durch die Einhaltung des persönlichen Budgets kann man Verluste so gering wie möglich halten, also auch eine Art Strategie. Es sollte immer nur so viel Geld eingesetzt werden, wie tatsächlich zur Verfügung steht, von Kreditkarten sollte man lieber die Finger lassen, das schafft finanzielle Sicherheit. Viele Spieler machen den Fehler und wollen mit aller Gewalt ihre Verluste wieder wett machen, in der Regel werden die Verluste nur noch größer.

Hat man nur wenig Geld zur Verfügung, sollte man am besten an Slots mit nur einer Gewinnreihe spielen, dann hat man auch ein längeres Spielvergnügen. In vielen Online-Casinos findet man Informationen darüber, an welchen Automaten zuletzt die höchsten Beträge ausgezahlt wurden, von diesen sollte man dann besser Abstand nehmen. Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinnes steigt, wenn am entsprechenden Slotautomat schon länger keine Gewinne mehr ausgeschüttet wurden.