Tick Tock: A Tale for Two – Puzzle-Spiel erscheint in diesem Jahr

Der kreative Puzzler Tick Tock: A Tale for Two soll noch in diesem Jahr für PC und Mobile Geräte erscheinen. Der Release ist dabei zunächst grob für das vierte Quartal 2018 angesetzt.

Tick Tock ist das Debütprojekt des dänisch-schwedischen Indie-Duo Other Tales Interactive. Der Titel entführt euch in eine magische und geheimnisvolle Uhrenwelt, in der zwei Spieler kooperative Rätsel lösen müssen. Dafür müssen die Spieler auf separaten Bildschirmen zusammenarbeiten um die Uhrenwelt verlassen zu können und letztlich das Geheimnis zweier Schwestern zu lösen, die die Zeit kontrollieren wollen.