THQ Nordic – Wird nicht an der E3 2018 teilnehmen

Wie THQ Nordic nun offiziell bekannt machte, wird das Unternehmen nicht an der diesjährigen E3 in Los Angeles teilnehmen. Demnach wird man sich stattdessen auf andere große Events konzentrieren, darunter die gamescom in Köln und die PAX West in Seattle.

Vor Ort will man Spielern und der Fachpresse die Möglichkeit geben selbst Hand an Spiele wie Darksiders 3, Biomutant, Fade to Silence und Wreckfest zu legen. Darüber hinaus verspricht man auch „einige noch unangekündigte Titel“ vor Ort zu präsentieren.

Mit einem Augenzwinkern verweist der Publisher zudem auf die Fußball-Weltmeisterschaft, die man sich nicht entgehen lassen will: „Schweren Herzens verkünden wir hiermit, dass wir bei THQ Nordic keine Sekunde dieses großartigen Sportereignisses verpassen möchten und uns daher ‚gezwungen‘ sehen, in unseren schönen Wiener Biergärten zu bleiben. Die ein oder andere coole Pressekonferenz (Devolver, wir setzen auf euch!) werden wir uns natürlich ansehen“.