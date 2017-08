THQ Nordic – Just Cause Macher kündigen Biomutant an

Die gamescom neigt sich ihrem Ende zu, aber Neuankündigungen bleiben nicht aus. Wir haben uns bei THQ Nordic mit dem Indie-Entwickler „Experiment 101“ getroffen und einiges über das neue Open World RPG erfahren.

Die ehemaligen Just Cause Entwickler bringen für PlayStation 4, Xbox One und PC ein neues Open World RPG auf den Markt. Indie Entwickler Studio Experiment 101 nahm zahlreiche Macher der Just Cause Spiele in ihr Team auf, was sich im Spiel auch an einigen Stellen wiederspiegelt. In Zusammenarbeit mit THQ Nordic, soll das Spiel kommendes Jahr released werden.

THQ Nordic nutzte nun die Gamescom, um das Spiel endlich anzukündigen. Die Hauptfigur ist ein waschbärartiges Wesen,welchen wird direkt zu beginn sehr individuell gestalten können. Fellfarbe, Fellmuster, Dichte des Fells und vieles mehr ermöglichen uns ein breites Spektrum an Möglichkeiten, welches wir nutzen können, um unseren Charakter cool oder auch verrückt aussehen zu lassen.

Schauplatz ist eine postapokalyptische Fantasywelt, die voller Überraschungen steckt. Gefährliche, aber auch niedliche Wesen erwarten uns in den verschiedenen Regionen der Open World. Der Just Cause Faktor sticht in den Fortbewegungsmöglichkeiten heraus. Wie gewohnt gibt es unzählige Möglichkeiten die Welt zu erkunden, sei es zu Fuß, per Jet-Ski, im Heißluftballon oder sogar in ausgefallenen Kreation, wie eine menschliche Hand, die als Roboter nachgebaut wurde und ebenfalls als Waffe dienen kann. Viele verrückte Dinge erwarten uns in der Welt von Biomutant und das Spiel sieht jetzt schon ziemlich interessant aus, obwohl es sich noch in den frühen Stadien der Alpha befindet.

Biomutant Gallerie Prev 4 Next Fledermausflügel bringen dich überall hin. Ein dreiköpfiges Monster, was erwartet uns sonst noch? Auch mit Maschinenpistolen kann unser kleiner Freund umgehen. Wunderschöne Fleckchen gibt es in der ganzen Welt zu entdecken.

Der Release soll nächstes Jahr sein und für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen. Einen konkreten Termin gab es von den Entwicklern bisher noch nicht.