Thimbleweed Park – Wir dürfen endlich loslegen

Ach was ist das schön. Da kommen doch direkt Erinnerungen an Maniac Mansion oder Zak McKracken auf. Mit Thimbleweed Park ist der legendäre Ron Gilbert zurück in der Videospiele-Welt und präsentiert ein nagelneues Adventure für Xbox One und PC. Und seit 18:00 Uhr dürfen wir endlich auch in Europa losspielen. Wir können es kaum erwarten und haben den Download bereits gestartet. Natürlich haben wir das Game dann später auch bei uns im Test.

Launch times:

9:00 am PDT (West Coast USA)

12:00 pm EDT (East Coast USA)

5:00 pm BST (UK)

6:00 pm CEST (Europe)

3:00 am AEDT (Australia)