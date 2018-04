The Witcher 3: Wild Hunt – HDR-Support nun auch auf der PS4

The Witcher 3: Wild Hunt ist schon im letzten Jahr auf der Xbox One X mit einer HDR-Unterstützung ausgerüstet worden. So lässt sich die wunderschöne, offene Spielewelt nun in einem neuen Kontrastumfang genießen. Playstation 4 -Besitzer schauten hier bislang in die Röhre. Dies soll mit Update 1.6.1 aber nun der Vergangenheit angehörten.

So kündigte Entwickler CD Projekt RED unlängst an, dass The Witcher 3: Wild Hunt nun auch auf der PlayStation 4 Pro als auch der weniger leistungsfähigen PlayStation 4 die optische Zugabe genießen kann. Um auf das HDR-Feature zurückzugreifen müsst ihr lediglich Update 1.6.1 herunterladen. Ein HDR-fähiges Fernsehgerät vorausgesetzt, könnt ab sofort dann auch die weiten Landschaften von The Witcher 3: Wild Hunt in einer optimierten Fassung genießen.