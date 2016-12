The Walking Dead: A New Frontier erscheint am 20. Dezember

Am 20. Dezember dürfen sich The Walking Dead Fans gleich auf zwei Episoden von A New Frontier freuen. Dann erscheint Ties That Bind Part I und II. Passend dazu hat Telltale Games nun einen LaunchTrailer veröffentlicht:

