The Walking Dead – Morgen startet das große Finale der dritten Staffel

Telltale stellte den offiziellen Trailer des Staffelfinales von The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier vor.

Ab Dienstag, 30. Mai, können wir Episode 5: „From the Gallows“ auf PlayStation 4, Xbox One, PC/Steam, iOS und Android-Geräten herunterladen. Die neue Episode wird auch für Besitzer des Season Pass zur Verfügung stehen, welcher alle bisherigen Episoden beinhaltet.

Beschreibung der neuen Episode:

Richmond steht kurz vor dem Zusammenbruch, denn überall herrscht Chaos. Die Leben der Einwohner all jener, die Javier am nächsten stehen, befinden sich in großer Gefahr. Die Krise wird für sämtliche Beziehungen zur Zerreißprobe und wer Javi nun wirklich Vertrauen entgegenbringt, hängt ganz von den Entscheidungen ab, welche die Spieler getroffen haben und davon, welche Bindungen sie gepflegt haben.

Trailer: