The Walking Dead – Erster Gameplay-Trailer zum Mobile-Abenteuer veröffentlicht

Next Games hat den ersten Trailer zum Mobile-Spiel The Walking Dead: Our World veröffentlicht. Im Action-Titel bewegen sich Spieler durch die echte Welt, in der sie mittels Augmented-Reality zahllose Zombies bekämpfen. Dies geschieht wie in einem First-Person-Shooter aus der Egopersepktive.

Unterstützung erhält der Spieler dabei durch die aus der Serie bekannten Charaktere Rick, Daryl und Michonne.

The Walking Dead: Our World zieht die Location-Daten von Google Maps heran. Erscheinen soll der Mobile-Titel schon im 2. Quartal 2018 für iOS und Android.